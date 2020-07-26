شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى الشربينى "نفاثة الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"83" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل ميمى الشربينى، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ "83" فهو من مواليد 26 يوليو 1937. محمد عبد اللطيف الشربينى انضم للأهلى بموسم انتقالات 1957من المصرى القاهرى بعدما التقطته أعين عبدالمنعم البقال، وأحمد مكاوى، الذى انضم له عام 1953 مع رفيقه فى الملاعب الشيخ طه إسماعيل.

بدأ ميمى الشربينى مشواره مع الكرة فى النادى المصرى القاهرى، ولفتت موهبته أنظار الكبيرين الأهلى والزمالك وسعى الأخير بقوة لضمه لصفوفه، لكن حبه للأهلى جعله يرفض هذا العرض، حتى نجح كشاف الأهلى التاريخى عبده البقال فى تحقيق حلمه بالانتقال للأهلى مع زميله وقتها طه إسماعيل.

مع الأهلى بدأ الشربينى اللعب فى مركز الجناح الأيسر بجوار ساعد الهجوم الأيسر وقتها محمود الجوهري.. وسريعاً ما أطلق عليه الراحل نجيب المستكاوى لقب "النفاثة" لسرعته الفائقة فى هذا المركز وقدراته الاستثنائية فى صناعة الأهداف.

بزغ نجم الشربينى فى مباراة القمة بدورى منطقة القاهرة فى إبريل 1958 حين لعب بديلاً لهداف الفريق المصاب توتو، وتألق الشربينى فى هذه المباراة وسجل هدفاً ساهم به فى فوز الأهلي 3-0. بعدها فى الموسم ذاته سجل هدفين فى الزمالك فى نهائى كأس مصر الذى انتهى بالتعادل 2-2 واقتسام الفريقين للقب. وكان رابع وآخر أهدافه فى القمة فى مباراة نوفمبر 1960 والتى سحق فيها الأهلى غريمه التقليدى بنتيجة 4-1.

فى نهاية الستينيات وبعد اعتزال أغلب نجوم الفريق، استمر الشربينى مع الفريق الجديد الذى أطلق عليه "فريق التلامذة" ليطلق عليه المستكاوى لقباً جديداً هو "الألفة".. كما عاصر الشربينى أجيال الضظوى وصالح سليم ورفاقهم وكان شاهداً على بدايات الجيل الجديد الذى تألق فى السبعينيات بقيادة حسن حمدى والخطيب وإكرامى وزملائهم..

لعب ميمى الشربينى بقميص الأهلى أكثر من 175 مباراة سجل خلالها 28 هدفا، وحقق مع القلعة الحمراء 4 بطولات دورى أعوام "1957-1958، 1958-1959، 1960-1961، 1961-1962"، و ثلاث بطولات لكأس مصر فى مواسم "1957-1958، 1960-1961، 1965-1966"، وكأس منطقة القاهرة "1957-1958"، وكأس الجمهورية المتحدة "1961".

كما فاز مع المنتخب المصرى بكأس الأمم الأفريقية 1959 بالقاهرة.

اتجه ميمى الشربينى للتدريب بعد اعتزاله، وتولى تدريب النصر الإماراتى بدبى "أكتوبر 1971 حتى نوفمبر 1975"، ثم تولى تدريب المنصورة منذ يناير 1976 فى جيلها الذهبى أسامة سطوحي، وأحمد شاكر، وبدوى حميدة، وسعد سليط، ومحمد الهادي، وغيرهم، ثم تدريب غزل دمياط فى الثمانينات، ثم قطاع الناشئين فى النادى الأهلي.

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نجح فى اختبار الإذاعة فى فبراير 1976 ليصبح أحد ألمع معلقى الكرة المصرية عبر تاريخها ومن أبرز تعليقاته:

ـ صاحب الكرافتة الشيك.. عن مانويل جوزيه

ـ حسام حسن بابا نويل الكرة المصرية كبير الهدافين المفروض استنساخ حسام حسن يا جماعة

ـ حازم إمام عنقود مهارات ياابنى حوالين رجليك تسلم رجليك

ـ الكرة دخله تزغرد ياااه على الكرة وحلاوتها يااااه على الكرة وإثارتها الكرة داخله تزغرد فى الشبكة لسه بقول لحضراتكم عمرو زكى الديناميت المتفجر المقاتل الشرس.