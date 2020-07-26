شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يمنح لاعبى أسوان 48 ساعة إجازة فى عيد الأضحى قبل استئناف التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، منح إجازة العيد للاعبين الخميس والجمعة القادمين، والعودة للتدريبات السبت 1/8، استعدادا لمباراة مصر المقاصة ٩ أغسطس والمؤجلة من الجولة 18 للدورى الممتاز، حيث تعود عجلة الدوري إلى الدوران من جديد في السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

في سياق آخر، يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان والجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد كشري،، اليوم الأحد، لإجراءات المسحة الطبية السادسة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل خوض اللقاء الودي الرابع لأبناء الجنوب في معسكر القاهرة، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام، والذى من المقرر أن يجمعهم بالمقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل، في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف الإيجيبشن ليج المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على ملعب المقاولون العرب، على أن يخوض أسوان اللقاء الودي الثاني أمام وادي دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضًا، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لكورونا بـ 48 ساعة.

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وعدد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان مكاسب المباراة الودية التى خاضها فريقه مساء الخميس الماضي أمام فريق إنبى فى ثالث التجارب الودية لأبناء الجنوب استعداداً لاستئناف بطولة الدورى العام المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل بعد توقف استمر لـ 147 يوماً بسبب وباء كورونا المستجد، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأكد كشرى أن أسوان حقق تقدمًا ملحوظًا فى أدائه أمام إنبي، مشيرًا إلى أن الفريق قدم 60% من قوته أمام الإسماعيلى ثم زادت النسبة إلى 75% أمام المقاولون والأداء فى لقاء إنبى كان أفضل من المباراتين الماضيتين.

وأضاف مدرب أسوان أن فريقه سيطر على مجريات المباراة فى أغلب الأوقات، وأهدر العديد من الفرص، مشيرًا إلى أن النتائج ليست على قدر كبير من الأهمية فى الوديات.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.