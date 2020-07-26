شكرا لقرائتكم خبر عن "ظروف عائلية" وراء غياب إكرامى عن الأهلى والحارس يظهر فى التدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلى، في تدريبات فريقه مساء اليوم، الأحد، بعد غيابه عن التدريبات الخميس الماضى وودية سموحة أمس الأول، وحصل شريف إكرامى على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للغياب عن مران الفريق الخميس الماضى ولم يحضر الجمعة الذى خاض فيه الأهلى ودية سموحة بالتتش والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، قبل أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس.

وحصل شريف على إذن من سيد عبد الحفيظ بعدم التواجد فى الأهلى الأيام الماضية بسبب ظروف عائلية، وهو ما نقله مدير الكرة إلى السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق وتفهّم الأخير الموقف، خاصة أن شريف إكرامى من اللاعبين المُلتزمين .

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ويستأنف الأهلى تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة إنبى فى الدورى يوم 9 أغسطس المقبل. ويواجه الأهلى نظيره الجونة وديًا بعد غد، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما يخضع فريق الأهلى لمسحة طبية سادسة قبل مران الفريق مساء اليوم، الأحد، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادى، باعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الاحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه انتهى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا بد من الاهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة فى الفريق، وتسببت واقعة حمدى فتحى فى إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادى الأهلى، خاصة أنها الأولى فى الفريق وانتاب معظم لاعبى الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس، خاصة أنهم "مُخالطين" لحمدى فتحى وشاركوا معه فى التدريب طوال الأيام الماضية.