شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يتعاقد مع فرجانى ساسى من النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 26 يوليو 2018، أعلن نادى الزمالك تعاقده مع الدولى التونسى فرجانى ساسى قادماً من النصر السعودى، ليبدأ رحلة مميزة مع القلعة البيضاء، خاض خلالها 68 مباراة بقميص الأبيض سجل 11 هدفا وصنع 8 أهداف وتوج بـ5 بطولات هى السوبر المصرى السعودى 2018، كأس الكونفدرالية 2019، كأس مصر 2019،، كأس السوبر الافريقى 2020 كأس السوبر المصرى 2020.

ولد الساحر التونسى فى 18 مارس عام 1992 فى ولاية أريانة التونسية، وأصبح فارس ميت عقبة الأول، خطف قلوب عشاق الأبيض من الدقيقة الأولى، وأصبح "معلم النص" بعد موسمين من التألق بالرداء الأبيض، لعب فرجانى ساسى 68 مباراة بقميص نادى الزمالك، سجل خلالها 11هدفا.

10496 دقيقة هو معدل الدقائق التى شارك فيها الساحر التونسى بالقميص الأبيض مع نادى الزمالك منذ الانضمام إلى صفوف الفريق، فى 18 مباراة محلية بواقع 17 فى الدورى وواحدة بالكأس.

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فرجانى ساسى سجل بالقميص الأبيض 6 أهداف محلية وصنع ثلاثة أخرى لزملائه بالفريق، وتحصل الدولى التونسى على 4 كروت صفراء.

وتلقى ساسى عروض خليجية شفوية فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا إنه فضل الاستمرار فى الزمالك لذا ترغب إدارة ميت عقبة فى فتح المفاوضات لتمديد عقده، بعد ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء لضمان بقاءه داخل صفوف الفريق، بعدما مواصلة اللاعب لتأكيداته إلى رئيس الزمالك أنه لن يرحل عن الفريق إلا بموافقته.