- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطرح المشاركة بالدورى بنداً للتصويت بالعمومية ويقترح إلغاء المسابقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مسئولو الزمالك عدداً من مقترحات الأعضاء للتصويت فى الجمعية العمومية، ومنها استكمال بطولة الدوري الممتاز من عدمه لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وجاء بند المشاركة فى بطولة الدوري العام للموسم الجارى على رأس تلك المقترحات للمناقشة فى الجمعية العمومية التى جاء كالتالي: "هل يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مسابقة الدوري العام للموسم 2019/2020 وما هى النتائج المترتبة على ذلك فى حال الموافقة على استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم (ونقترح عدم الموافقة على استكمال الدوري حفاظاً على أرواح اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري خاصة أن هناك 4 لاعبين بالإضافة لطبيب وإداري بالفريق أصيبوا بفيروس كورونا)".
وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك، منذ قليل باب التسجيل فى الجمعية العمومية المنعقدة على مدار اليوم، الأحد، وغدًا الاثنين، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، حيث يتوافد الأعضاء من باب جامعة الدول العربية وسيكون الخروج من باب حمام السباحة وذلك لتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، حيث قام المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية.
ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطرح المشاركة بالدورى بنداً للتصويت بالعمومية ويقترح إلغاء المسابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.