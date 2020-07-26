شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فتيات حققن شهرة نجوم الكرة فى الألعاب المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك الرياضة المصرية نجمات نجحن في أن يحققن شهرة لا تختلف كثيرًا عن شهرة نجوم الكرة ولكن فى الرياضات المختلفة سواء الجماعية أو الفردية لما حققوه من إنجازات سواء على الصعيد الأفريقى أو الدولى حتى الأولمبياد .

ومن أبرز هؤلاء النجمات شروق فؤاد صانعة ألعاب فريق الكرة الطائرة لسيدات النادى الأهلى والتى حصلت على العديد من الألقاب الأفريقية والمحلية سواء على صعيد الدورى أو كأس مصر وأيضا حققت ألقاب فرضية كأفضل لاعبى فى مختلف البطولات الأفريقية .

كما تمتلك الرياضة المصرية أيضًا نجمتين أولمبيتين وهما سارة سمير صاحبة برونزية رفع الأثقال فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل و هداية ملاك لاعبة التايكوندو الحاصلة على برونزية نفس الدورة الأولمبية .

لاسيما أن الرياضة المصرية تمتلك نجمتين حققن شهرة عالمية ألا وهما نور الشربينى بطلة الاسكواش والفراشة الذهبية فى السباحة فريدة عثمان الحاصلة على برونزية بطولة العالم بكوريا 2019 الماضى فى منافسات 50 م فراشة .

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ويرصد ”الخليج 365” لقطات لنجمات حققن شهرة نجوم الكرة فى الصور التالية :



سارة سمير



شروق فؤاد



فريدة عثمان



نور الشربينى