شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى لسوبر كورة: دستور الأهلي يمنعنا من تجميد الجوكر وعودة الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات فاروق جعفر غير مسئولة وعار على الرياضة المصرية

الأهلى عمره ما صارع الزمالك على صفقات وكنا نبحث عن احتياجاتنا فقط

إعلام الزمالك أقوى من الأهلى

دورى موسم كورونا "أهلاوى" وانتظروا دورى أبطال أفريقيا فى الجزيرة

الوديات كشفت ضعف القطبين.. ومعرفش الزمالك كان هيلعب إزاى أفريقيا

فايلر مدرب جيد ولكن من المبكر الحكم على مستواه

Advertisements

لاعيبة الأهلى بتخبط فى بعض فى أول ودية والحالة البدنية ضعيفة

نصيحتى لصالح جمعة: استحمل وهتوصل وهتوصل

لم يلعب كرة القدم ولكن تنصبه جماهير الأهلى أسطورة حمراء لما بذله من جهد فى خدمة الكيان فى دور المسئول والمتعاقد والمتحدث، أطلق عليه خصومه قبل محبيه "ثعلب الصفقات" لما يمتلكه من مهارة عالية فى الإقناع ساهمت فى تغيير وجهة لاعبين إلى قلعة الجزيرة وكان لهم دور كبير فى حصد البطولات للقلعة الحمراء.

"سوبر كورة" حاور عدلى القيعى للوقوف على رأيه فى بعض الملفات الساخنة التى شغلت الشارع الكروى..