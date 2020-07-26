شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نهائى دوري مراكز الشباب بالمركز الأولمبى فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام فى السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب المركز الأولمبى بالمعادى، نهائى دورى مراكز الشباب فى نسخته السابعة، وتجمع المباراة النهائية فريقى مركز شباب شبرا نبات من الغربية ومركز شباب كفر قشاش من البحيرة. وأكد عاطف حمودة مدير المركز أنه تم تجهيز أرضية الملعب بشكل مميز، فضلاً أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز والصالات الرياضية وملاعب التدريبات والفندق وقاعات الاجتماعات .

ومن المقرر أن يشهد حضور نهائى دورى مراكز الشباب كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظى القاهرة والغربية والبحيرة ولفيف من قيادات الوزارة، و يتم بث المباراة النهائية على التلفزيون المصرى على الهواء مباشرة، والتى ستشهد تطبيقا كاملا لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة والخاص بالأكواد الاسترشادية حفاظا على سلامة اللاعبين .

وسيتم إجراء التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبيل المباراة النهائية فضلا عن اعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباراة .

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شارك فى دورى مراكز الشباب النسخة السابعة 17520 لاعب، 2920 جهاز فنى وإدارى، وأقيمت المباريات على 261 ملعب منجل من خلال السادة الحكام المقيدين باتحاد كرة القدم .

يذكر أن كل محافظة يشارك بها 24 فريق كحد أقصى، و10 فرق كحد أدنى ويتكون قوام الفريق من 20 لاعب تحت 21 سنة بإجمالى 30 لاعب لكل فريق .

وحصل مركز شباب المحسمة (الإسماعيلية ) على المركز الثالث بعدد فوزه على مركز شباب الحسينات (الأقصر) بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.