لوكاكو يلاحق إنجاز الظاهرة رونالدو مع إنتر ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
قاد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، فريقه للفوز على مضيفه جنوى بثلاثية نظيفة مساء السبت في ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي)، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.
وسجل لوكاكو الهدفين الأول والثالث لإنتر ميلان، ليصل إلى الهدف رقم 23 حتى الآن في موسمه الأول مع النيراتزوري، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النسخة الحالية من "سيريا آ".
وبوصول روميلو لـ23 هدفا، تخطى البلجيكي الثنائي الأرجنتيني دييجو ميليتو والإيطالي أميديو أماداي، لينفرد بالمركز الثالث بين أفضل هدافي إنتر ميلان في موسمهم الأول بالدوري الإيطالي.
ولا يتفوق على لوكاكو إلا المجري ستيفانو نيرس الذي سجل 26 هدفا في أول مواسمه مع إنتر ميلان (1948-1949)، والظاهرة البرازيلي رونالدو (25 هدفا) في موسم (1997-1998).
وبإمكان صاحب الـ27 عاما تعزيز سجله التهديفي مع إنتر ميلان هذا الموسم وملاحقة كل من ستيفانو نيرس ورونالدو حين يلعب الفريق أمام نابولي وأتالانتا في الجولتين الأخيرتين للدوري الإيطالي.
ترتيب أفضل الانطلاقات في تاريخ إنتر ميلان:
- ستيفانو نيرس - 26 هدفا في موسم 1948-1949.
- رونالدو - 25 هدفا في موسم 1997-1998.
- روميلو لوكاكو - 23 هدفا* في الموسم الحالي 2019-2020.
- دييجو ميليتو - 22 هدفا في موسم 2009-2010.
- أميديو أماداي - 22 هدفا في موسم 1948-1949.
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