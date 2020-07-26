أول رد من إنتر ميلان على إمكانية ضم ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تجاهل بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، الشائعات المثارة حول إمكانية تعاقد النادي الإيطالي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، مؤكدا أنه شيء خيالي.

وتناولت تقارير أنباء عن انتقال محتمل لميسي إلى إنتر ميلان في الصيف المقبل في ظل تأخر تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني الذي ينتهي في 2021، كما ورد أن والده اشترى منزلا في ميلانو.

وأجاب ماروتا على تلك الأنباء في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، قائلا: "إنها كرة قدم خيالية".

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وأضاف: "إنه بالتأكيد ليس أحد أهدافنا، وأعتقد أنه مهتم بمواصلة مسيرته الكروية مع برشلونة".

من جانبه، سخر أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، من شائعات ضم ميسي قائلا: "لا تثقوا بمثل تلك الشائعات، هذا الانتقال لن يحدث حتى في كرة القدم الافتراضية".

يذكر أن إنتر ميلان فاز مساء السبت على مضيفه جنوى بثلاثية نظيفة في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف المتصدر يوفنتوس.