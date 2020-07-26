رياضة | مدافع نابولي يتعرض للإصابة قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدافع نابولي يتعرض للإصابة قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي نابولي الإيطالي عن إصابة نجمه قبل أسبوعين على مباراة برشلونة الإسباني المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض المدافع اليوناني كوستاس مانولاس لإصابة أثناء مشاركته مع نابولي أمام ساسولو أمس السبت.

وكتب نابولي عبر حسابه في موقع "تويتر"، عقب الفوز على ساسولو بهدفين دون رد: "تم استبدال مانولاس (في مباراة ساسولو)، بعد اصطدامه بشكل قوي مع أحد اللاعبين"، دون أن يكشف مدى خطورة إصابة المدافع اليوناني أو مدة غيابه لاحقا.

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ولم يتمكن مانولاس من إكمال مباراة ساسولو، واضطر بسب الإصابة، لمغادرة الملعب في الدقيقة 60.

وتأتي إصابة مانولاس قبل أيام قليلة من مواجهة نابولي المصيرية ضد مضيفه برشلونة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة في الثامن من الشهر المقبل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان مانولاس، كسب شهرة جارفة في موسم 2017/2018، بعد أن أحرز هدفا حاسما وقاتلا في شباك برشلونة، عندما كان لاعبا في صفوف روما، حيث تسبب ذاك الهدف في خروج "البارسا"، بطريقة دراماتيكية من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.