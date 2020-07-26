رياضة | جيرالدو يضع الأهلي في أزمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيرالدو يضع الأهلي في أزمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الأنجولي جيرالدو نجم الأهلي أثار أزمة داخل النادي في الفترة الماضية بعد أن رفض العديد من العروض الخارجية جلبها له الأهلي من أندية عربية من أجل الرحيل.

وصدم النجم الأنجولي مسئولي الأهلي، حيث مازال يرفض الرحيل لهذه العروض ويحاول إستغلال رغبة الأهلي في الإستغناء عنه من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه أو إعادة المغربي وليد أزارو في تحقيق أكبر مكاسب وظهر ذلك بوضوح في حديث النجم الأنجولي عن رغبته في الحصول على عرض (تفصيل) بالانتقال إلى نادي يتناسب مع ظروفه العائلية ويُحقق له مكاسب مالية كبيرة.

وكشف النجم الأنجولي أنه يُفضّل اللعب في الدوري البرازيلي الذي سبق وإحترف فيه قبل اللعب في صفوف أول أغسطس الأنجولي الذي إنتقل منه إلى الأهلي.

وكان جيرالدو وصله عرضًا مُغرياً من مولودية الجزائر للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل بعد أن شهدت الأيام الماضية اتصالات بين النجم الأنجولي والنادي الجزائري لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب فى الدوري الجزائري، حيث أكد لمسئولي مولودية الجزائر الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر في اللعب لأي دوري عربي في الفترة المقبلة لذلك رفض العرض الجزائري ومن قبله عرض النجم الساحلي التونسي.