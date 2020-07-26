رياضة | تشافي يوجه رسالة للجماهير بعد إصابته بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشافي يوجه رسالة للجماهير بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري الحالي رسالة إلى الجماهير بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء إعلان النتيجة الإيجابية لفحص "كوفيد-19" الذي خضع له النجم السابق البالغ 40 عاما، عبر منشور في حسابه على تطبيق "انستغرام"، وحساب السد عبر "تويتر"، قبل ساعات من خوض الفريق مباراة ضد الخور، هي الأولى لحامل لقب الدوري القطري لكرة القدم بعد استئناف منافساته الجمعة، إثر توقف منذ مارس بسبب تبعات تفشي الجائحة.

ونقل السد عن تشافي قوله: "اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسه أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف".

وأضاف: "قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية (أي مصاب) في اختبار كوفيد-19".

وتابع: "لحسن الحظ أشعر أني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل (...) سأكون حريصا جدا على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل".

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ويستضيف السد الخور في وقت لاحق ضمن المرحلة الـ18 من الدوري القطري، غداة استئناف المراحل الخمس المتبقية من الموسم.

وباتت إصابة تشافي بـ"كوفيد-19"، أول حالة تسجل رسميا في الدوري القطري. ووجه لاعب خط الوسط الدولي السابق الشكر الى جميع المختصين في هذا المجال الصحي ومنظمي البطولة وفريقه "لتوفير وسائل الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى وضمان عودة المنافسة بشكل طبيعي". وناشدهم: "اهتموا بأنفسكم وأراكم قريباً في الملعب".

وهذا الموسم هو الأول لتشافي على صعيد الإدارة الفنية، بعدما اعتزل اللعب في مايو 2019 وهو مع السد.

وانضم تشافي إلى السد في العام 2015 بعد مسيرة مظفرة مع برشلونة أحرز خلالها 34 لقبا.

رفع مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات، وكأس إسبانيا ثماني مرات. وفي الفترة الذهبية للمنتخب الإسباني، نال كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، قبل أن ينتقل إلى السد على خطى نجوم آخرين اختاروا إنهاء مسيرتهم في الدولة الخليجية التي تستعد لاستضافة مونديال 2022.