رياضة | تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على مدة غياب مبابي عن باريس سان جير مان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى إصابة خلال نهائي بطولة كأس فرنسا مساء الجمعة الماضي.

وأصيب الدولي الفرنسي الشاب، بالتواء في الكاحل بعد التدخل العنيف من مدافع سانت إتيان، بعدما خضع للفحوصات الطبية، والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب لمدة مابين 10 و15 يوما.

Advertisements

مدة غيابه تتيح له التعافي قبل لقاء باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا، أمام أطلانطا الإيطالي، والتي ستقام بعد 17 يوما من الآن.

وتستكمل منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في البرتغال، ابتداءا من السابع من شهر أغسطس المقبل.

ويسعى باريس سان جيرمان لتجهيز اللاعب ليكون جاهزا للمشاركة في مواجهة ربع النهائي أمام مفاجأة البطولة أطلانطا الإيطالي.