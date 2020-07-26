رياضة | طارق السيد: حصلنا على البطولات بالدم ولولا التحكيم لتضاعف عددها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر طارق السيد: حصلنا على البطولات بالدم ولولا التحكيم لتضاعف عددها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق طارق السيد لاعب فريق الزمالك السابق على تصريحات فاروق جعفر مدرب الأبيض السابق بخصوص المجاملات التحكيمية للأندية المصرية والمنتخب الوطني الأول.

وكتب السيد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اشهد الله ان كل بطولة حصل عليها نادى الزمالك فى الفترة من ١٩٩٨ الى ٢٠٠٧ اخر بطولة للزمالك فى جيلى حصلنا عليها بالدم ولولا تعرضنا للظلم فى عدد كبيرمن البطولات لكانت البطولات اضعاف ما حصلنا عليها.

وقد شهدت الساحة الرياضية حالة من الجدال الكبير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحات فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب السابق بخصوص وجود مجاملات تحكيمية خلال فترة السبعينيات والثمانينات.

وقد قال جعفر بأن هناك بعض الأندية المصرية كانوا يتواصلون مع الحكم ومنحه بعض الهدايا مثل الملابس وغيرها، لتسهيل مهمتهم داخل الملعب.