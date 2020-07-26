رياضة | أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن بلا جدال..ومعايير الاتحاد الأفريقي ‏مضحكة ‏

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن بلا جدال..ومعايير الاتحاد الأفريقي ‏مضحكة ‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأبيض ‏هو الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال.‏

وقال رمزي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:" قولاً واحداً، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي ‏بلا شك أو جدال، نسبة إلى عدد البطولات والتفوق في البطولة الأكبر ‏وهي أبطال الدوري".‏

واكد:" معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها ‏مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب".‏

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وأشار:" أذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي ‏القرن الحقيقي في كل مكان".‏

وتابع أحمد رمزي:" تصريح فاروق جعفر أخذ أكبر من حجمه وعلينا عدم تضخيم ‏الموضوع".‏

وواصل:"دائماً نقول الكرة تلعب مع أصحابها، فمن الطبيعي أن الحكام ‏تتأثر بجماهير الفريق صاحب الملعب، وأعتقد أن هذا ما كان يقصجه ‏فاروق جعفر".‏