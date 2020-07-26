رياضة | أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن بلا جدال..ومعايير الاتحاد الأفريقي ‏مضحكة ‏

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن بلا جدال..ومعايير الاتحاد الأفريقي مضحكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأبيض هو الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال.
وقال رمزي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" قولاً واحداً، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي بلا شك أو جدال، نسبة إلى عدد البطولات والتفوق في البطولة الأكبر وهي أبطال الدوري".
واكد:" معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب".
وأشار:" أذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي القرن الحقيقي في كل مكان".
وتابع أحمد رمزي:" تصريح فاروق جعفر أخذ أكبر من حجمه وعلينا عدم تضخيم الموضوع".
وواصل:"دائماً نقول الكرة تلعب مع أصحابها، فمن الطبيعي أن الحكام تتأثر بجماهير الفريق صاحب الملعب، وأعتقد أن هذا ما كان يقصجه فاروق جعفر".