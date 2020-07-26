انت الان تتابع غالبية الألمان لا يكترثون بتأجيل أو إلغاء الأحداث الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في زمن كورونا غابت الجماهير عن المدرجات.

وسط المحاولات الحثيثة التي تمارسها أندية كرة القدم الألمانية على الخصوص لعودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية، يبدو أن غالبية الألمان لا تكثرت بتأجيل أو إلغاء الفعاليات الرياضية بسبب جائحة كورونا.

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "يوغوف" الألماني أن أكثر من نصف المواطنين الألمان لا يشعرون بصدمة بسبب إلغاء العديد من الأحداث الرياضية أو تأجيلها، جراء جائحة كورونا، بل ويتجهون لأنشطة أخرى بديلة.

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وأوضح المعهد اليوم الجمعة (24 يوليو 2020) أن 55 بالمئة من بين 2031 ألمانيا شاركوا في الاستطلاع لم يشعروا فعليا بالانزعاج أو خيبة الأمل من تأجيل أحداث رياضية مثل بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إلى العام المقبل، وكذلك توقف الموسم الكروي في ألمانيا لمدة شهرين قبل استئنافه في منتصف مايو الماضي.

وأضاف أن ثلث المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم كرسوا الوقت الذي كانوا سيستغرقونه في مشاهدة هذه الأحداث الرياضية، لعائلاتهم، وأن 25 بالمئة منهم استغلوا هذا الوقت في ممارسة أنشطة أخرى خارج المنزل.