شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر عمل احتفالية لبطل الدوري في الملعب نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة إحتفالية للفريق بطل مسابقة الدوري هذا الموسم وتسليمه درع بطولة الدوري داخل الملعب كما كان يحدث من قبل ، و إقامة إحتفالية داخل الملعب للفريق البطل أسوة بما يحدث فى الدوريات الأوربية الكبري ، خاصة أن السنوات الأخيرة لم تشهد تسليم درع البطل داخل الملعب و إقامة احتفالية خاصة بأحد الفنادق لتكريم الفريق البطل و أفضل لاعب و حارس مرمي و أفضل حكم و أفضل لاعب صاعد.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية تنظيم حفل داخل الملعب للفريق البطل يحضرها مسئولو اتحااد الكرة لتسليم الدرع ومجلس إدارة النادي بطل الدوري ، على أن يتم إقامة إحتفالية بعد ذلك لتكريم جميع الفائزين سواء بالدوري أو كأس مصر أو كأس الأفضل .

Advertisements

فى شأن مختلف، أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه سيتم إجراء مسحات لفيروس كورونا على الفرق خلال استئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، كل ثلاثة أيام من أجل اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا.

تابع الدكتور سلطان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن هناك حالة من التراخي حدثت فى مصر بأكملها وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية ونفس الأمر لبعض اللاعبين وهو ما تسبب فى ظهور بعض الإصابات مؤخرًا وتحديدًا فريق الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا، ولكن باقي الفرق الحالات فى تراجع.