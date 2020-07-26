الأهلي يسعى للحصول على أدلة جديدة لتخفيف عقوبة إيقاف كهربا

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جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو النادي الأهلي عن أدلة تبرئة جديدة تمهيداً لإرسال التماس للجنة التظلمات باتحاد الكرة لطلب تخفيف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الفريق، والذي تعرض للإيقاف لمدة 10 مباريات مر منهم مباراتين فقط، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في الإمارات مؤخراً وحسمه الفريق الأبيض لصالحه بضربات الترجيح.
وعاقب اتحاد الكرة كهربا بالإيقاف حتى نهاية الموسم قبل أن يتم تخفيف العقوبة لـ10 مباريات من قبل لجنة الالتماس، إلا أن الأخيرة أكدت أن هناك أمكانية لتخفيف العقوبة من جديد حال تقدم الأهلي بالتماس يحمل أدلة جديدة تبرء اللاعب، وهو ما تسعى إدارة الأهلي لايجاده في الوقت الحالي، وذلك بالتعاون مع الإدارة القانونية بالنادي، خاصة بعد أن ظهر اللاعب بشكل رائع بودية سموحة والتي نجح فيها في احراز هدفين وصناعة هدف من أصل 4 أهداف أحرزهم الفريق الأحمر في شباك النادي السكندري.
من جانبه أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات أن عقوبة كهربا جاءت مُحددة بالمباريات تجنباً لالغاء الموسم وبالتالي لن يتم عقاب اللاعب على تشويه صورة مصر في الخارج بعد الأفعال التي أظهرها في لقاء السوبر، معلقاً :" كهربا موقوف 10 مباريات مع أي فريق في الدوري وليس الأهلي فقط، ولو خرج إعارة لأي فريق سيتم فرضها العقوبة أيضًا ولن تسقط".
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