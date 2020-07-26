شكرا لقرائتكم اليوم.. الزمالك يواجه وادى دجلة وديًا فى بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مع نظيره وادى دجلة، فى الثامنة من مساء اليوم، الأحد، فى المباراة الودية التى ستجمع الفريقان على ستاد بتروسبورت، والتى تأتى ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعدما توقف النشاط الكروى منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته أمس، السبت، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يوما وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرًا جديدًا فى برج العرب الإثنين المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل، ثم يحصل اللاعبون على راحة سلبية فى عيد الأضحى، ثم سيعود الفريق من أجل الانتظام فى معسكرا مغلقا فى برج العرب استعدادا لمواجهة المصرى إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من شهر أغسطس المقبل على استاد برج العرب، وذلك فى بطولة الدورى الممتاز.

فيما سيجرى الزمالك، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مسحة جديدة ضد فيروس كورونا من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، وكشف جهاز الزمالك أن المسحة الجديدة ستكون اليوم، الأحد، أو بعد غد الإثنين، على أقصى تقدير.