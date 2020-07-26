إكرامي: تصريحات فاروق جعفر سقطة كبيرة .. وعزمي مجاهد:" لوث سمعة مصر"





أكد إكرامي الشحات، حارس مرمي ونجم الأهلي السابق، أن تصريحات فاروق جعفر، أساءت لنادي الزمالك فى المقام الأول وكان يجب عليه أن لا يقحم أى نادي آخر فى حديثه.

وقال إكرامي فى برنامج “البريمو”، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة “Ten”: “لم يكن أى لاعب يحضر الاجتماع الفني مع الحكام خلال أى مباراة، وتصريحاته سقطة كبيرة تسئ له بشكل كبير، والموضوع لن ينتهي على خير”.

وأضاف: “الحكام الأفارقة سوف يتربصون للأندية المصرية والمنتخب الوطني فى البطولات المقبلة، ومن المفترض أن فاروق جعفر له اسمه وتاريخه وكان يجب أن لا تخرج منه هذه التصريحات”.

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ومن جانبه قال عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن فاروق جعفر قائد النادي السابق، لوث سمعة مصر، بالتصريحات التي أدلى بها مؤخرًا.

وأضاف مجاهد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، أن فاروق جعفر تعمد هذا الحديث بحثًا عن التريند.

وواصل عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يحدث وفاز أي نادي أو منتخب مصري ببطولة عن طريق الرشوة.