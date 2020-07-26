شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على احتفالية لبطل الدوري في الملعب نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة احتفالية للفريق بطل مسابقة الدوري هذا الموسم وتسليمه درع بطولة الدوري داخل الملعب كما كان يحدث من قبل، وإقامة احتفالية داخل الملعب للفريق البطل أسوة بما يحدث فى الدوريات الأوروبية الكبري، خاصة أن السنوات الأخيرة لم تشهد تسليم درع البطل داخل الملعب وإقامة احتفالية خاصة بأحد الفنادق لتكريم الفريق البطل وأفضل لاعب وحارس مرمي وأفضل حكم وأفضل لاعب صاعد.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية تنظيم حفل داخل الملعب للفريق البطل يحضرها مسئولو اتحاد الكرة لتسليم الدرع ومجلس إدارة النادي بطل الدوري، على أن يتم إقامة احتفالية بعد ذلك لتكريم جميع الفائزين سواء بالدوري أو كأس مصر أو كأس الأفضل.

فى شأن مختلف، أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه سيتم إجراء مسحات لفيروس كورونا على الفرق خلال استئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، كل ثلاثة أيام من أجل اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا.

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تابع الدكتور سلطان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن هناك حالة من التراخي حدثت فى مصر بأكملها وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية ونفس الأمر لبعض اللاعبين وهو ما تسبب فى ظهور بعض الإصابات مؤخرًا وتحديدًا فريق الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا، ولكن باقي الفرق الحالات فى تراجع.