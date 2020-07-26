شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. فلافيو يمنح الأهلي لقب دوري 2009 برأسية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الأنجولي أمادو فلافيو نجم الأهلي السابق ناديه لقب الدوري موسم 2009 بعد إحرازه هدفًا برأسية رائعة في المباراة الفاصلة أمام الإسماعيلي التى جمعت الفريقين باستاد حرس الحدود موسم ليتوج النادى الأهلى بلقب بطولة الدورى، وتساوى الأهلى مع الإسماعيلى فى عدد النقاط ووصل رصيد كل منهما إلى 63 نقطة فأقيمت مباراة فاصلة بينهما لتحديد البطل وفى الدقيقة الرابعة سجل فلافيو رأسية فى مرمى محمد صبحى حارس الدراويش، بعد تمريرة من جلبيرتو، ليحرز الهدف الوحيد فى اللقاء ويهدى درع الدورى الـ34 فى تاريخ الأهلي.

ولد أمادو فلافيو في 30 ديسمبر 1979 في العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية في نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أول مبارياته وهو فى العشرين من عمره، فى عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23، بعد أن لعب الفهد الأنجولى مع فريقه بترو أتليتكو أمام الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بترو أتليتكو، وهي البطولة التي فاز الأهلي بلقبها تحت قيادة البرتغالى مانويل جوزية، وفاز فيها فلافيو بلقب أفضل لاعب.

Advertisements

div >