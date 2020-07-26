شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يستضيف نادى مصر اليوم وديًا استعدادًا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي فريق إنبي بقيادة حلمى طولان، مع نظيره نادى مصر، فى المباراة الودية التى ستجمع بينهما فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروى، حيث من المقرر أن يواجه الفريق البترولى نظيره الأهلى يوم 9 من أغسطس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز.

وتعادل فريق إنبى مع نظيره طنطا، سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، كما تعادل مع أسوان بهدف لكل منهما، الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل.

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واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.