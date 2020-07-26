شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد رباعية سموحة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس ولمدة 24 ساعة عقب الفوز على سموحة برباعية نظيفة الخميس الماضي باستاد التتس أحرزها محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 42، مروان محسن في الدقيقة 80، كهربا في الدقيقة 79، واختتم الأهداف الحمراء جونيور أجاي في الدقيقة 81 في أطار استعدادات الأحمر للدوري وبطولة أفريقيا، وتعد مباراة الأهلى وسموحة أول مباريات الفريق الأحمر الودية خلال فترة توقف الدورى الطويلة التى بدأت منذ منتصف مارس الماضى تقريبًا بسبب "جائحة" كورنا التى اجتاحت العالم كله، والتى تأتى فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة الدورى الممتاز التى تقرر استئنافها فى أغسطس المقبل ويستهلّها المارد الأحمر بمواجهة إنبى يوم 9 أغسطس.

وعلى صعيد أخر، أكد أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي أن الفترة الماضية كانت شديدة الصعوبة في ظل إيقاف كرة القدم بسبب جائحة كورونا ، مبديًا رضاه عن أداء فريقه في مواجهة سموحة الودية التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة، وقال أحمد الشيخ: "كنت متشوق لعودة كرة القدم بعد غياب أكثر من 3 أشهر ونصف.. حرصنا على مؤازرة حمدي فتحي بعد اصابته بكورونا ونتمني من الله أن يزول الوباء وأن يتم شفاء حمدي فتحي وكل المصابين على خير".

وأضاف أحمد الشيخ أن تركيز اللاعبين حالياً منصب على حسم بطولة دوري أبطال افريقيا بغض النظر عن مكان إقامة باقي مباريات البطولة، أو إقامة الدور نصف النهائي على مباراة واحدة أو بطريقة المباراتين، وتابع الشيخ أنه يركز حالياً في مشواره مع الأهلي ولا يشغل باله بالعروض التي تلقاها سواء بالرحيل نهائياً أو على طريقة الإعارة، مشدداً أن كل الأمور مؤجلة لحين انتهاء الموسم.