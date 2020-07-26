رياضة | مفاجأة.. مدافع برشلونة مطلوب فى الدورى الإنجليزى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مدافع برشلونة مطلوب فى الدورى الإنجليزى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم الأحد أن المدافع الدولي الفرنسي صامويل اومتيتي لاعب نادى برشلونة الإسباني مطلوب بالعديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن كل من ويست هام يونايتد وإيفرتون مهتمين بالتعاقد مع نجم دفاع برشلونة صامويل أومتيتي هذا الصيف بعد أنباء اقتراب رحيله عن صفوف النادي الكتالوني.

وكان المدافع الدولي الفرنسي الحاصل على بطولة كأس العالم مع الديوك قد عبر عن عدم راحته فى صفوف نادى برشلونة بعد عدم الحصول على فرص للعب هذا الموسم تحت قيادة المدرب فالفيردي ثم كيكي سيتين.

يذكر أن اومتيتي قد انضم لصفوف نادى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 قادما من صفوف نظيره نادى ليون الفرنسي.