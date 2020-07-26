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رياضة | القصة الكاملة في مفاوضات ميسي مع الإنتر

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر القصة الكاملة في مفاوضات مع الإنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن مفاوضات نادي إنتر ميلان الإيطالي، مع ليونيل ميسي نجم الإسباني للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد رغبة والده في شراء منزل بإيطاليا

من جانبه أكد أنطونيو كونتى المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، عدم صحة هذه الانباء على الإطلاق.

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وقال أن إنضمام ميسي إلي انتر ميلان مجرد أنباء من "درب الخيال"، مؤكدا استحالة حدوث ذلك الأمر.

أما بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي انتر ميلان قال: "التعاقد مع ميسي؟.. إنه شئ خيالي، إنه بالتأكيد ليس أحد أهدافنا وأعتقد أنه مهتم بمواصلة مسيرته الكروية في برشلونة".

وخرجت أنباء عن تفكير ميسي في الرحيل عن برشلونة بعد خسارة الفريق لقب هذا الموسم، وتوقع البعض انتقاله للدوري الإيطالي بعد شراء والده منزل في ميلانو.

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