رياضة | كارتيرون يطلب التعاقد مع عمر خربين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطلب التعاقد مع عمر خربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وذكرت صحيفة" الرياض " السعودية أن النجم السوري عمر خرببن لاعب الهلال السعودي دخل حسابات باتريس كارتيرون لتعاقد الزمالك معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق. وطالب باتريس كارتيرون إدارة الزمالك بالتعاقد مع النجم السوري الذي تألق من قبل مع فريق بيراميدز فى الدورى المصرى الموسم الماضي لتدعيم هجوم الفريق . وكشفت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب خارج حسابات فريق الهلال السعودي الموسم القادم مما يجعل فرص الزمالك فى التعاقد معه قوية.

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