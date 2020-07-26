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رياضة | برشلونة في حيرة بسبب أومتيتي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر في حيرة بسبب أومتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفي إسباني اليوم، عن آخر تطور حول مستقبل نجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو"،:" أن قبل إصابة صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة، تواصلت 6 أندية، مع الفريق الكاتالوني عن وضع اللاعب الفرنسي.

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والأندية هي ليون، ومارسيليا، ورين، وآرسنال، ووست هام يونايتد، وإيفرتون.

وأشارت إلي:" لم يحدث أي جديد في الإتصالات مع هذه الأندية، لأن صامويل أومتيتي قال للفريق الكاتالوني أنه لا يرغب في الرحيل عن أحضان الفريق.

وأختتمت الصحيفة الإسبانية:" سيقوم فريق برشلونة بضم مدافع جديد، حال عدم تحسن أومتيتي خلال الفترة المقبلة.

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