رياضة | موليكا يصدم الأهلي ويوافق على عرض ليل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موليكا يصدم الأهلي ويوافق على عرض ليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية كونغولية فرنسية أن الكونغولي جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي وافق على الانتقال إلى صفوف ليل الفرنسي في الموسم المقبل.

ونقل موقع Foot RDC الكونغولي عن قناة CANAL+ الفرنسية بأنها أعلنت عن موافقة النجم الكونغولي على الانتقال إلى صفوف ليل ومن ثم الرحيل إلى صفوف موسكورن البلجيكي أو بوافيشتا البرتغالي على سبيل الإعارة.

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وأكد الموقع الكونغولي أن الاتفاق الذي تم بين موليكا وليل الفرنسي يمهد الطريق للمفاوضات بين النادي الفرنسي وإدارة مازيمبي لإتمام الصفقة.

وأوضح الموقع الكونغولي أن قيمة انتقال موليكا البالغ من العمر 20 عامًا إلى ليل الفرنسي تقدر بـ 2 مليون يورو.

وأشار الموقع الكونغولي إلى أن الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع موليكا قبل أن يؤكد أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن ناديه لا يفكر حاليًا في التعاقد مع مهاجم أجنبي.