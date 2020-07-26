رياضة | رمضان صبحي يحسم موقفه مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يحسم موقفه مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن رمضان صبحي نجم الأهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي أعرب عن رغبته في البقاء في الأهلي وعدم العودة لأوروبا في ظل ضعف العروض التي تلقاها في الفترة الماضية. وتحدث رمضان صبحي مع أحد مسئولي الأهلي منذ أيام وأكد خلال الجلسة السريعة التي جمعتهما أنه يرغب في البقاء في الأهلي لأن العروض التي وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي.

وأعرب رمضان صبحي عن رغبته في نجاح المفاوضات المستمرة حالياً بين الأهلي وهيدرسفيلد من أجل انتقاله نهائياً للقلعة الحمراء.

وعلى نفس الجانب، أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي أن صبحي لن يلعب في مصر إلا للأهلي وأوضح أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي أنه إذا لم يصل رمضان عرض مميز في أوروبا فإنه سيستمر مع الأهلي خاصة أن المارد الأحمر يرغب في استمرار صبحي كما أن هيدرسفيلد لديه الرغبة في بيعه.

وأفاد نادر شوقي بأن رمضان صبحي تلقى عروضاً من أندية في تركيا وروسيا واليونان والبرتغال وشدد شوقي على أن هيدرسفيلد سيبيع رمضان صبحي بشكل نهائي هذا الموسم خاصة أن عقده ينتهي بعد عامين وإذا لم يبعه سيخسر كثيرا في تسويقه بعد ذلك.