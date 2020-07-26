شكرا لقرائتكم اليوم .. المصرى يواجه سموحة وديا فى برج العرب استعدادا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى الخامسة من مساء اليوم فريقا المصرى البورسعيدى وسموحه فى ثالث وديات الفريق البورسعيدى بمعسكره المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لعودة الدورى الممتاز المقرر يوم 6 أغسطس المقبل .. وكان المصرى قد أقام مباراتين وديتين مع طلائع الجيش تعادل فى الأولى بهدفين لمثليهما وفاز فى الثانية بهدف مقابل للاشئ ، بينما أقام سموحه ثلاث مباريات خسر الأولى امام الزمالك بخماسية مقابل هدف ، بينما فاز فى الثانية على حرس الحدود بهدف مقابل للاشئ ، بينما خسر الثالثة أمام الأهلى برباعية نظيفة .

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى إلى وصول اللاعبين لأعلى فورمة خاصة وأن الفريق سيعود بمواجهة الزمالك فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر .

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من ناحية أخرى، اقترب النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية من ثلاثة أيام وأبعدته عن الانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.

وأبدى طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، ارتياحه التام لتأكيدات الدكتور شادى السعدنى طبيب الفريق من تماثل أموتو للشفاء حيث سيستمر اللاعب فى قضاء فترة النقاهة لنحو أسبوع على الأكثر قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى العام والتى يستهلها المصرى بملاقاة نظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها فى السادس من أغسطس المقبل على استاد ببرج العرب.