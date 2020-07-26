شكرا لقرائتكم خبر عن محامي كهربا:جهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد اللاعب.
أكد أشرف عبدالعزيز، في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: «سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد كهربا وجهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك».
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