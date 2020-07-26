شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد أنشطته الرياضية بالقوة الكاملة بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد نادي المقاولون العرب باقي أنشطته الرياضية التي توقفت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك بعدما قررت الإدارة إعادة فتح أبواب النادي أمام باقي الألعاب مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، حيث عاد لاعبو كرة السرعة، الملاكمة، كرة السلة، وكرة اليد إلى الانتظام في التدريبات تحت إشراف المدربين مع مراعاة التباعد الإجتماعي قدر الإمكان.



السلة



تدريبات الملاكمة



كرة السرعة



كرة السلة

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كرة اليد

واتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب، على تأجيل المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها أمس السبت، بين الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، لتقام يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما رفضت اللجنة الطبية إقامة اللقاء قبل خضوع الفريقين لمسحة طبية للكشف عن كورونا قبل المباراة بـ 48 ساعة، حيث كانت المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريقان يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب، على أن يخوض أسوان اللقاء الودي الثاني أمام وادي دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضاً، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لكورونا بـ 48 ساعة.

في سياق آخر، يجهز عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، 6 ناشئين من قلعة ذئاب الجبل لخلافة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الإنجليزى حالياً، والذى شق طريقه مع الساحرة المستديرة من داخل قلعة الجبل الأخضر، وكان المقاولون قد صعد الثنائى محمد علي، ويوسف أبو هشيمة، قبل أن يضم إليهما بدرى طلبة، ويوسف حسن، وفضل أباظة، وتايسون، فى إطار خطة الجهاز الفنى للذئاب لمنح الأولوية لقطاع الناشئين فى تدعيم الفريق الأول، فى ظل ارتفاع أسعار اللاعبين مؤخراً.

وكان البدرى طلبة قد سجل هدف تعادل المقاولون فى اللقاء الودى الذى جمع ذئاب الجبل بأسوان، فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، كما شارك فضل أباظة فى المباراة وحصل على إشادة الجهاز الفني.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.