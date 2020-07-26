جمال الشريف: لم أشهد طوال مسيرتي طلب لمساعدة المنتخبات والفرق المصرية

قال جمال الشريف، الحكم الدوري السوري السابق، إنه لم يشهد طوال مسيرته طلب مساعدة أو مجاملة من أي منتخب.

أكد جمال الشريف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أشهد طوال مسيرتي طلب لمساعدة المنتخبات والفرق المصرية".

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يذكر أن قاد جمال الشريف عددا من المباريات الهامة في الدوري المصري (الأهلي والزمالك

مرتين 1990 و1993)، وأيضا شارك بإدارة نصف نهائي كأس مصر بين المصري والاهلي، وكان قد أدارت مباريات لمنتخب مصر في نطاق استعداده لكأس أفريقيا 1994.

وكان فاروق جعفر لاعب الزمالك ومنخب مصر السابق ، قد أدلى بتصريحات مساء الجمعة عبر قناة

الزمالك قائلا: "منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة،و أتذكر في احدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى".

وأضاف : "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية".