وكيل رزاق سيسيه: اللاعب مستمر مع الاتحاد السكندي حال عدم عودته للزمالك

كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، موقف رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري في نهاية الموسم. الاتحاد السكندري في نهاية الموسم. وقال عبدالحميد عادل في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الرغبة الأولى للاعب في حالة عدم العودة للزمالك الاستمرار مع الاتحاد". على قناة النهار: "الرغبة الأولى للاعب في حالة عدم العودة للزمالك الاستمرار مع الاتحاد". وتابع: "رزاق سيسيه مستمر مع الاتحاد السكندي حال عدم عودته للزمالك".

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