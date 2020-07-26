حمادة أنور: تصريحات فاروق جعفر فُهمت بشكل خاطئ

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تصريحات فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، فهمت بشكل خاطئ.

وقال أنور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "تصريحات فاروق جعفر فهمت بشكل خاطئ".

وأضاف: "المنتخب الوطني والأندية المصرية تفوز وتحصد الألقاب بشرف، دون الحاجة

إلى مجاملة الحكام".

وأردف: "إقامة مواجهات دوري أبطال إفريقيا من مباراتين أفضل للأهلي والزمالك، لأن مباراتي العودة ستكون في مصر".

Advertisements

وتابع " أتمنى وصول الزمالك والأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، الزمالك أصبح منافس قوي في جميع

البطولات".

وعن مواجهة الأهلي يوم 20 أغسطس في الدوري المصري علق أنور "باتريس كارتيرون لم يعترض على مباريات جدول الدوري وخاصة مباراة الأهلي".

وبسؤاله عن أزمة نادي الزمالك مع محمود كهربا " الزمالك له حق في محمود كهربا، لأن عقد اللاعب موثق في اتحاد الكرة وعقد كهربا سليم 100%".

وأتم "أنا مع عودة النشاط الرياضي، لكن بصورة تضمن سلامة الجميع".