جمال الشريف: الاتحاد الدولي لم يجامل مصر نهائيا

قال جمال الشريف، الحكم الدوري السوري السابق، إن الاتحاد الدولي لم يجامل مصر نهائيا.

وأكد جمال الشريف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك واقعة مجاملة وحيدة حدثت مع منتخب أخر غير الفراعنة".

وكان فاوق جعفر لاعب الزمالك السابق، أدلى بتصريحات مساء الجمعة عبر قناة الزمالك قائلا: "منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة، وأتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب

لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى".

وأضاف: "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية".