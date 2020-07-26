محامي صالح جمعة: اللاعب لم يوقع لنادٍ آخرغير الأهلي

كشف اشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك. أكد أشرف عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "اللاعب لم يوقع لأي نادي آخر غير الأهلي". النهار: "اللاعب لم يوقع لأي نادي آخر غير الأهلي". Advertisements وعن رفضه الحلفان على المصحف لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي حول التوقيع للزمالك: "واقعة الحلفان على المصحف لم تحدث". للزمالك: "واقعة الحلفان على المصحف لم تحدث". وكانت تداولت أخبار مساء الجمعة، عن رفض صالح جمعة الرد علي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بشأن إمكانية توقيعه مع الزمالك وانتقاله إليه، ورفض اللاعب الرد عليه، وخرج من التدريبات.

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