نجم منتخب تونس السابق: التحكيم الإفريقي يعاني بالفعل ولكن مصر لم تُجامل

علق زياد الجزيري، نجم الكرة التونسية، على تصريحات فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية، بمجاملات الفرق والمنتخبات المصرية. وقال عبدالحميد عادل في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "التحكيم الإفريقي يعاني بالفعل ولكن مصر لم تُجامل". نمبر وان على قناة النهار: "التحكيم الإفريقي يعاني بالفعل ولكن مصر لم تُجامل". وأوضح: "الملاعب الكروية مليئة بالأخطاء التحكيمية ولكن لا يوجد مجاملات". وكان فاروق جعفر أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، بشأن مجاملة التحكيم الأفريقي لمنتخب مصر في التأهل لمونديال 90، وكذلك مجاملة الأندية المصرية في البطولات الافريقية.

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