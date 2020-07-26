رئيس لجنة الحكام بالجزائر يعلق على تصريحات فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام

علق محمد غوتي، رئيس لجنة الحكام بالجزائر على تصريحات فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية، بمجاملات الفرق والمنتخبات المصرية. وقال غوتي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "لم أرى أي مجاملة للمنتخبات والفرق المصرية طوال حياتي". وكان فاروق جعفر أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، بشأن مجاملة التحكيم الأفريقي لمنتخب مصر في التأهل لمونديال 90، وكذلك مجاملة الأندية المصرية في البطولات الافريقية.

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