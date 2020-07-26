عضو الكاف: مصر دائما تفوز عن جدارة دون مساعدة

قال عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ورئيس لجنة حكام شمال إفريقيا، إن مصر بلد كبيرة ومنتخبها قوي.

وأكد الشلماني في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "مصر دائما تفوز عن جدارة دون أي

مساعدة".

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وكان فاروق جعفر قد أدلي بتصريحات مساء الجمعة عبر قناة الزمالك قائلا: "منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة، وأتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس

سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى".

وأضاف : "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية".