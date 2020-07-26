محامي كهربا: جهزنا شكوى ضد الزمالك

قال اشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سيتخذ

كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد اللاعب.

وأكد أشرف عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "سنتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تجاوز ضد كهربا وجهزنا شكوى جديدة ضد الزمالك".