وكيله: رغبه إيريك تراوري داخل مصر الانتقال للأهلي حال رحيله عن بيراميدز

كشف عبدالحميد عادل، وكيل اللاعبين، عن موقف إيريك تراوري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من الرحيل عن صفوف الفريق السماوي.

وقال عبدالحميد عادل في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "إيريك تراوري مستمر في بيراميدز وننتظر حتى نهاية الموسم".

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وتابع: "رغبه إيريك ترواوري داخل مصر الانتقال للأهلي حال رحيله عن بيراميدز".

وتستكمل منافسات الدوري الممتاز ابتداءا من السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة أكثر من 4 أشهر.