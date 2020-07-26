رياضة | خاص.. موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة فى مباراة الحسم بين استون فيلا ضد وست هام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خاص.. موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة فى مباراة الحسم بين استون فيلا ضد وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتلقي اليوم نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره وست هام على الملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وعلم موقع الخليج 365 الرياضي من مصدره تشكيل استون فيلا لهذه المباراة الحاسمة التي ستجمع بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادى أستون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: بيبي رينا.

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خط الدفاع: مينجز، كونسا، جالبيرت، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، كونر، ماجين.

خط الهجوم: تريزيجيه، سماتا، جاك جريليش.

ويحتاج نادى أستون فيلا للحصول على الثلاث نقاط للبقاء رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم وفى حال التعثر ينتظر الفيلانز مواجهتي إيفرتون أمام بورنموث وآرسنال أمام واتفورد لتحديد الهابطين لبطولة الشامبيون شيب.