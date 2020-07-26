رياضة | تشكيل تشيلسي المتوقع ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي المتوقع ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق تشيلسي نظيره ولفرهامبتون اليوم الأحد 27 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين تشيلسي وولفرهامبتون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:-

حراسة المرمى: كيبا.

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خط الدفاع: ازبيلكوتا - جيمس - كورت زوما - كريستينسين.

خط الوسط: جورجينهو - ماسون ماونت - بوليسيتش - ويليان - كوفاسيتش.

خط الهجوم: اولفيه جيرو.

ويحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة.