رياضة | جمال الشريف يعلق على تصريحات فاروق جعفر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جمال الشريف يعلق على تصريحات فاروق جعفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال الشريف، الحكم الدولي السوري السابق، إن الاتحاد الدولي لم يجامل مصر نهائيا.

أكد جمال الشريف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك واقعة مجاملة وحيدة حدثت مع منتخب أخر غير الفراعنة".

وقال جمال الشريف، الحكم الدولي السوري السابق، إنه لم يشهد طوال مسيرته طلب مساعدة أو مجاملة من أي منتخب.

وأكد جمال الشريف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أشهد طوال مسيرتي طلب لمساعدة المنتخبات والفرق المصرية".