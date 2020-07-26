رياضة | سر تراجع الزمالك عن ضم آري بابل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سر تراجع الزمالك عن ضم آري بابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مسئولو نادي الزمالك، عن فكرة ضم الأنجولي أرى بابل، جناح أول أغسطس خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد طلب باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، من إدارة الفريق، صرف النظر عن فكرة ضم الأنجولي، وذلك بعد تألق إسلام جابر مع الفريق، خلال المباريات الودية وتواجد مصطفى فتحي في الجناح الأيمن.

ولم يطالب الفرنسي ضم جناح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن يرغب في ضم مهاجم صريح لصفوف القلعة البيضاء.

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ويحاول مسئولو نادي الزمالك حسم صفقة محمود وادي من المصري البورسعيدي لتدعيم مركز الهجوم.

ولكن تزايد مطالب الفريق البورسعيدي لبيع اللاعب، يريد مليون دولار واستعارة إمام عاشور ومحمد عنتر وضم عمر السعيد بصورة نهائية للتخلي عن الفلسطيني.

وقد حصل نادي الزمالك على توقيع الأنجولى أرى بابل في الأشهر الماضية تمهيدا لضمه هذا الصيف.

وقد وقع بابل عن قناعة كاملة له، بعدما تلقى عروض بالجملة من أندية خليجية لكنه فضل في النهاية الانضمام إلى الزمالك، لشعوره أن فرص تألقه ونجاحه ستكون أكبر