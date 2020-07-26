رياضة | تطورات تجديد عقد شتيجن مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات تجديد عقد شتيجن مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد هذا الأسبوع تطورات جديدة فى تجديد عقد اللاعب الدولي الألماني اندريا تير شتيجن حارس مرمي نادى برشلونة الإسباني حيث تري إدارة النادى الكتالوني أن هذا الصيف الأولوية الأولي و الأهم هي تجديد عقد اللاعب الذي تألق بقوة منذ انضمامه للفريق.

وذكرت تقارير اسبانية اليوم أن تجديد عقد تير شتيجن هو الأولوية في برشلونة خلال هذا الصيف قبل التعاقد مع أي نجم جديد في سوق الانتقالات الحالية لأنه يعد عنصر أساسي للفريق بالفترة الأخيرة.

وأضافت التقارير أن إدارة البارسا بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو تفكر جديا فى أن يكون الحارس الدولي الألماني بين قائمة القادة الأربعة في الفريق الكتلوني بالموسم الجديد حيث يملك اللاعب كاريزما عظيمة وقد يكون أكثر اللاعبين إحترافية.

ومن المتوقع أن يدخل نادى برشلونة سوق الانتقالات الصيفية لهذا الموسم بقوة بعد أداء الفريق المتواضع هذا الموسم ببطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث يبحث النادى الكتالوني عن مهاجم بعد تراجع مستوي سواريز بالإضافة إلي مدافع بجانب بيكيه ولينجيت.