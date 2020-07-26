رياضة | كلوب يتحدث عن الإنتقالات الصيفية ومستقبله مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يتحدث عن الإنتقالات الصيفية ومستقبله مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول الإنجليزي عن صفقات فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ومستقبله مع الريدز.

وقال كلوب فى تصريحات صحفية:"بناء فريق هو أمر صعب ليست الإجابة في امتلاك عدد من اللاعبين أكبر من اللازم، لا أعلم ما هو العدد المثالي بالضبط، ولكن حتى الآن فنحن نقوم بعمل جيد وأتمنى أن يستمر الحال هكذا، بالنسبة لنا فليس ممكنًا ان يكون لدينا 20 لاعبًا من الطراز الأول على مقاعد البدلاء. علينا تقديم أداءات عالمية بمجموعة اللاعبين لدينا وبمختلف التشكيلات."

وأضاف مدرب ليفربول:"لاعبينا لديهم الإمكانية ليكونوا لاعبين من الطراز العالمي. ربما لا يظهرون هذا كثيرًا لأن ليس كل اللاعبين يلعبون باستمرار."

واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلا:"عقدي مع ليفربول ينتهي فى صيف 2024 انا مستمر مع الفريق حتي هذا التاريخ سأفكر بعدها فى العودة إلي ألمانيا أو الاعتزال نهائيا."